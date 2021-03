Milano, ruba quasi mille euro di vestiti con la borsa 'speciale': ladra arrestata in centro

Era certa che la borsa schermata fosse sufficiente. Ma non aveva fatto i conti con la vigilanza e con la polizia. Una donna di 22 anni, una cittadina romena con precedenti specifici, è stata arrestata domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo essere stata sorpresa a fare la spesa, a modo suo, nella Coin di piazza Cinque giornate.

Per lei la manette sono scattate verso le 18.30, quando l'addetto alla security l'ha bloccata mentre cercava di uscire dal negozio dopo aver fatto un giro tra le corsie. In una borsa che aveva con sé - uno zaino schermato per evitare che scattasse l'allarme - gli agenti delle Volanti e l'addetto alla sicurezza hanno trovato vestiti da donna per un valore di 830 euro.

Gli abiti, che fortunatamente non erano stati danneggiati, sono stati recuperati e restituiti al negozio, mentre la 22enne - che in passato era già finita in cella per lo stesso reato - è stata dichiarata in arresto.