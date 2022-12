Va alla Coin per cercare di fare regali di Natale gratis: arrestato

Ha cercato di fare shopping senza pagare e per lui sono scattate le manette. Un uomo di 34 anni, cittadino cubano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato furto dopo aver tentato di rubare all'interno della Coin di piazza Tre Torri a Milano (zona Citylife) nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 14, come riferito da via Fatebenefratelli. A notare il ladro è stata una cassiera del negozio che ha visto l'uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. Quando ha visto che era entrato con alcuni capi in un camerino ed era uscito consegnandone solo uno ha allertato i vigilantes che lo hanno bloccato e chiamato il 112.

Sul post è intervenuta una volante della questura che ha braccato e perquisito il 34enne; addosso gli sono stati trovati gli indumenti cui aveva tolto le placche antitaccheggio. I capi sono stati restituiti al grande magazzino mentre per lui sono scattate le manette.