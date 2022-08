Il 18enne denunciato e arrestato 4 volte in 2 mesi in Stazione Centrale

Gli ha strappato la collanina ed è scappato, ma è stato rintracciato dalla polizia poco lontano. Arrestato, risponde di furto con strappo. Lui è un marocchino di 18 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio. Alle quattro di mercoldì mattina ha avvicinato un uomo di 55 anni che passeggiava in piazza IV Novembre, dalle parti della Stazione Centrale, gli ha strappato la collanina ed è scappato.

La vittima ha avvisato il 112 chiedendo aiuto. Una volante del commissariato Mecenate, che si trovava in zona, ha raccolto la descrizione del ladro e lo ha rintracciato in via Ferrante Aporti. Nel suo zaino c'era ancora la collanina appena rubata, restituita al proprietario.

Recidivo

Dall'esame della banca dati, si è poi scoperto che il 18enne era già stato denunciato il 4 giugno per ricettazione, arrestato il 5 giugno per rapina aggravata e denunciato il 28 luglio per furto aggravato. Tutti reati commessi nei dintorni della Stazione Centrale di Milano.