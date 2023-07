Ragazza in stampelle scippata a Milano: aggredita in pieno giorno e derubata

Ha approfittato dello stato di salute della sua vittima. L'ha colpita ed è fuggito, facendo però poca strada. Un ragazzo di 19 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato domenica mattina con l'accusa di furto con strappo dopo aver scippato una 33enne italiana in piazza Insubria.

Il blitz del giovane è avvenuto verso le 10, quando ha messo nel mirino la donna, che per il momento si aiuta con delle stampelle per camminare perché ha appena subito un intervento chirurgico al ginocchio. L'aggressore l'ha sorpresa alle spalle, le ha strappato una collanina - che però è caduta nella maglietta della vittima -, delle cuffie bluetooth ed è scappato verso viale Molise.

Gli agenti delle volanti lo hanno rintracciato poco distante e lo hanno arrestato. I poliziotti lo hanno trovato anche in possesso di una collanina in argento, che - è stato poi ricostruito - aveva rubato pochi minuti prima a un 65enne che era seduto su una panchina al parco, sempre in zona.

Se la sono cavata con una denuncia invece due 17enni, entrambi marocchini, fermati verso le due della notte tra domenica e lunedì dopo aver aggredito un 26enne svizzero in via Molino delle Armi. Dopo avergli rubato la collana, i baby rapinatori lo hanno anche colpito con un pugno in faccia per cercare di allontanarsi. Entrambi sono stati indagati a piede libero per rapina.