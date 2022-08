Ruba un Macbook in un negozio ma viene "seguito" dal Gps

E' entrato in una boutique del centro di Milano specializzata in lampade e illuminotecnica, 'Occhio Store' di corso Monforte, e ha rubato un computer di Apple per poi fuggire. E' successo poco dopo le undici e mezza di giovedì mattina.

Il responsabile del negozio ha avvertito le forze dell'ordine. Tramite i filmati di sorveglianza, i poliziotti hanno potuto vedere le sembianze del ladro. Il computer era dotato del Gps attivo, per cui è stato possibile 'seguire' i movimenti del malvivente fino a largo Murani, dove una volante di polizia lo ha fermato. Si tratta di un italiano di 52 anni. Aveva ancora il computer all'interno dello zaino. Ha ammesso la sua responsabilità ed è stato arrestato.