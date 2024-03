Cerca di rubare 130 euro di alcolici al Conad e picchia i vigilantes

Prima ha cercato di fare la spesa di alcool gratis, quando è arrivato in cassa ha preso a pugni un vigilantes. E per lui sono scattate le manette. Un italiano di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di rubare 130 euro di alcolici al Conad di Vimodrone.

Tutto è successo all’interno del centro commerciale di via Padana superiore, come riferito dall’Arma. L’uomo è stato bloccato mentre usciva dal mall dai militari della stazione di Vimodrone in servizio antirapina nella struttura commerciale.

Tutte le bottiglie sono state recuperate e restituite al negozio. Per il 39enne, persona già nota alle forze dell’ordine, invece, sono scattate le manette.