Scippata in centro a Milano all'alba: rubata collana da 1.200 euro

Prima lo scippo tra le vie della movida, poi le manette. Un senegalese di 37 anni è stato arrestato dopo aver scippato una turista brasiliana in corso Como a Milano all'alba di venerdì 24 febbraio.

Tutto è accaduto poco dopo le 5.30 quando il 37enne si è avvicinato alla 20enne, che si trovava insieme a un'amica, e le ha strappato dal collo una collana d'oro (circa 1.200 euro di valore) per poi scappare verso via Vincenzo Capelli. È scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Pmz Duomo che hanno rintracciato il 37enne in Piazza Gae Aulenti.

Quando ha capito di essere alle strette ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato dai militari. La collana (che aveva nascosto in bocca) è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Per lui, invece, scattate le manette.