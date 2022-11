Fanno shopping gratis in corso Vittorio Emanuela a Milano: arrestati

Prima hanno fatto razzia tra gli scaffali di Zara, poi hanno cercato di passare dalle casse senza pagare. E per loro sono scattate le manette. Due ragazzi di 21 e 18 anni, entrambi tunisini, sono stati arrestati dai carabinieri per furto nel pomeriggio di lunedì 21 novembre in corso Vittorio Emanuele a Milano.

Tutto è iniziato quando gli addetti alla sicurezza si sono accorti che i due stavano nascondendo diversi capi all'intento di uno zaino. È quindi scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile.

I due sono stati fermati dai militari e sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza del radiomobile in attesa di essere giudicati per direttissima dal tribunale di Milano; devono rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso. La refurtiva, vestiti per un valore di circa 270 euro, è stata restituita al grande magazzino.