Milano, cerca di fare shopping gratis all'Upim: braccato e arrestato

Ha cercato di uscire dall'Upim con un giaccone, ma per lui sono scattate le manette, arrestato con l'accusa di tentata rapina. È successo nel negozio di Piazzale Corvetto giornata di lunedì 7 dicembre, nei guai un marocchino di 21 anni regolare in Italia.

L'uomo, secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli, ha preso la giacca dagli scaffali e poi è andato nel camerino dove ha tolto la placca antitaccheggio. Ha tentato di scappare fuori dal negozio ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza e dal direttore del negozio. E una volta fermato non si è arreso: ha fatto intendere ai presenti di avere in tasca un oggetto contundente e così è intervenuta sul posto la polizia.

Il 21enne è stato braccato e arrestato con l'accusa di tentata rapina. Non è risultato armato.