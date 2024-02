Ruba quasi 800 euro di cosmetici all’Esselunga: arrestato

Prima hanno saccheggiato gli scaffali, quando sono arrivati alla cassa hanno tirato dritto. Per lui sono scattate le manette, mentre il complice è riuscito a scappare. Furto all’Esselunga di viale Umbria nel pomeriggio di sabato 10 febbraio, nei guai un 27enne romeno già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla polizia.

Tutto è successo intorno alle 18.45, come riferito da via Fatebenefratelli. Quando i due sono arrivati alle casse con 773 euro di cosmetici hanno cercato di uscire senza pagare. Proprio in questo frangente sono stati bloccati da un vigilantes. È nata una violenta colluttazione al termine della quale uno dei due malviventi è riuscito a scappare, mentre il 27enne è stato bloccato fino all’arrivo della polizia.

Per lui sono scattate le manette con l’accusa di rapina impropria. È stato trattenuto nelle camera di sicurezza fino al processo per direttissima.