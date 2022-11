Turista derubata in centro a Milano: passanti inseguono e bloccano il ladro

Prima il furto mentre la vittima stava salendo sul tram, poi l'inseguimento e infine le manette. Un 29enne algerino è stato arrestato dopo aver rubato il telefono a una turista inglese in piazza Sant'Eustorgio a Milano (zona Darsena) nella notte tra sabato e domenica 20 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 2.30, come riferito dalla questura. L'uomo si è avvicinato alla ragazza mentre stava salendo sul tram della linea 9 e le ha sfilato il telefono dal giubbotto. La giovane ha subito lanciato l'allarme e in suo soccorso sono intervenuti anche alcuni passanti che hanno rincorso e bloccato il ladro fino all'arrivo della volante.

Il 29enne, cittadino algerino, è stato fermato con l'accusa di furto pluriaggravato e nelle prossime ore sarà giudicato per direttissima dal tribunale di Milano.

Poco prima in Piazza 24 Maggio, intorno alla 1.25, i poliziotti hanno arrestato un 22enne marocchino che insieme a un altro complice aveva rubato la borsa a una ragazza di 19 anni. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.