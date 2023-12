Ruba 14mila euro dalla borsa e viene fermata, ma dei soldi non c'è traccia

Un turista è stato derubato sotto gli occhi di tutti, la fuga della ladra non è durata molto, ma la refurtiva è scomparsa. È avvenuto ieri, 8 dicembre, pochi minuti prima delle 15 in piazza Duca d'Aosta. Una donna di 21 anni, d’origine rumena, è stata arrestata con l’accusa di furto con destrezza.

La vittima si trovava sulle scale mobili della metropolitana di stazione Centrale. L'uomo, 35 anni dell'Azerbaigian, ha raccontato di essere stato avvicinato dalla ladra, subito dopo la sua borsa era aperta. Il turista si è reso conto che mancavano i soldi, 14mila euro in contanti, e in pochi istanti ha visto la ladra superarla sulle scale con destrezza. A quel punto la 21enne si è diretta velocemente verso la metropolitana nel tentativo di fuggire, ma la vittima l’ha seguita riuscendo a placcarla e iniziando una lite. A fermare lo scontro il personale Atm che si era messo in contatto con gli agenti di polizia, giunto poi sul posto per fermare la malvivente.

L'uomo è riuscito a recuperare solo 1.400 euro che alla ladra erano caduti, mentre della restante parte dei soldi non c'è traccia. L'ipotesi è che la borseggiatrice sia riuscita a passare la refurtiva a un complice mentre tentava la fuga.