I ragazzi che rubano la cannabis da un distributore di marijuana

Nessuna possibilità di fuga. Due ragazzi - un 22enne ucraino e una 23enne, sua connazionale - sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì con l'accusa di furto aggravato dopo aver svaligiato un distributore di marijuana.

A bloccarli, poco dopo la mezzanotte, sono stati gli agenti delle volanti, che passando in via Veratti - in zona Cagnola - hanno notato i due armeggiare vicino alla "macchinetta". A quel punto i poliziotti si sono avvicinati e hanno bloccato i giovani, che comunque non hanno opposto nessuna resistenza.

Il 22enne e la 23enne, hanno poi accertato gli investigatori, avevano appena prelevato dal distributore automatico 14 prodotti a base di cannabis legale, chiaramente senza pagare. Per i due sono così scattate le manette.