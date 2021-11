I ragazzini che devastano il market automatico per le lattine

Quando la polizia arriva sono ancora dentro e hanno le lattine in mano. Per ottenerle hanno appena devastato e messo a soqquadro un locale adibito a minimarket automatico in via Mariotto Albertinelli, zona San Siro a Milano. In manette, lunedì sera, finiscono cinque ragazzi egiziani.

Hanno 21, 20 e 18 anni. I neo maggiorenni, tre di loro, non hanno precedenti penali. I due più adulti, invece, sono già noti per altri piccoli reati. Sono entrati con disinvoltura nel locale e hanno manomesso il distributore di bibite. Consapevoli della presenza delle telecamere: dalle quali, non a caso, un vigilante, ha visto la scena e ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine.

La gang improvvisata è stata quindi sorpresa dalle volanti in flagrante. Secondo quanto riportato dalla questura di Milano, per tutti e cinque è scattato l'arresto per furto pluriaggravato in concorso.