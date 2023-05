Furto nel cuore del Quadrilatero: ecco come volevano rubare da Dolce e Gabbana

Nei loro piani sicuramente non doveva finire così: con l'arresto di uno dei due e con il complice che scappa a mani vuote. Furto fallito all'interno del negozio Dolce e Gabbana, nel cuore del Quadrilatero della moda di Milano. Nel pomeriggio di sabato, attorno alle 18, de ragazzi sono entrati e fingendo di voler comprare alcuni abiti hanno cercato di imboscarli in alcuni sacchetti, ma sono stati scoperti.

Subito intercettati in via Montenapoleone, uno dei due giovani,18 anni di origini romene, è stato arrestato, mentre l'altro l'ha fatta franca ma per fortuna i lussuosi indumenti, per un valore di oltre 8 mila e 600 euro, sono stati restituiti.

I primi a fermarli sono stati due dipendenti, insospettite. Hanno chiesto loro di aprire i sacchetti e mostrare il contenuto. A quel punto sono state spintonate dai rapinatori che, dopo aver lasciato gli indumenti all'ingresso, sono fuggiti. Per uno dei due la fuga è finita poco dopo. È stato individuato e bloccato da un addetto alla security di Audemars Piguet e arrestato dalla polizia di Stato per rapina impropria.

Le indagini ora proseguono per cercare di dare un volto e un nome al complice. Nella zona sono numerose le telecamere di sicurezza pubbliche e private.