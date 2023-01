La ragazza e i due ragazzi (uno minorenne) e il furto sull'Enjoy

Incastrati da un passante. Due ragazzi - un 19enne e un 17enne - e una ragazza 29enne, tutti italiani, sono stati arrestati lunedì mattina a Milano con le accuse di furto pluriaggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento dopo aver derubato un 74enne.

L'allarme è scattato verso le 11, quando un uomo ha telefonato alla polizia segnalando i tre che si aggiravano con fare sospetto fuori da una banca di via Adriano. Pochi istanti dopo proprio il 74enne ha invece denunciato alla polizia che tre giovani, a bordo di una Enjoy, si erano avvicinati alla sua macchina in via San Mamete, avevano preso la borsa con il portafogli dal sedile passeggero ed erano scappati. A quel punto i poliziotti hanno ipotizzato che i tre davanti all'istituto di credito fossero proprio i responsabili del furto che, verosimilmente, stavano prelevando con il bancomat della vittima.

Un'intuizione che si è rivelata giusta, tanto che gli agenti hanno fermato i tre - ancora a bordo dell'Enjoy - con i soldi appena presi.