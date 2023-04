Vanno all'Esselunga per fare la spesa gratis: arrestati

Hanno fatto la spesa all'Esselunga di via De Angeli, quando sono arrivati in cassa hanno tirato dritto e aggredito il vigilantes che ha tentato di fermarli. È successo nel pomeriggio di lunedì 3 aprile ma i poliziotti hanno arrestato i due ladri, un italiano di 25 anni e un ecuadoriano di 48. Entrambi sono accusati di rapina impropria in concorso.

Tutto è accaduto intorno alle 12 quando i due sono entrati nel supermercato con diversi sacchetti gialli vuoti all'interno del carrello. Passando tra gli scaffali li hanno riempiti con merci per un totale di 1.300 euro attirando anche l'attenzione degli addetti alla sicurezza che li hanno fermati quando hanno cercato di passare dalle casse senza fermarsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano che hanno arrestato i due malviventi. Tutti gli oggetti prelevati dagli scaffali sono stati restituiti al supermercato.