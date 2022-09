Tentano di rubare generi alimentari all'Esselunga, coppia arrestata

Lui 49 anni, lei 35, sono entrati nel supermercato Esselunga di via Adriano, alle sei di lunedì pomeriggio, e hanno arraffato alcuni generi alimentari per poi superare le casse senza pagare i prodotti. Visti dal personale della sorveglianza, sono stati bloccati. Ma in particolare la donna, in modo violento, ha cercato di colpire l'addetto, ricevendo manforte dal complice.

Entrambi sono riusciti dapprima a liberarsi dalla presa del sorvegliante che, però, li ha subito ribloccati in attesa dell'arrivo di una volante della polizia. Gli agenti hanno proceduto all'arresto dei due, portandoli a San Vittore. L'uomo è già noto alla giustizia. Nessuno si è fatto male.