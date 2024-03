L'Esselunga di Affori (di nuovo) nel mirino dei ladri: arrestato un uomo

Sempre lo stesso copione. Sempre lo stesso supermercato. L’Esselunga di via Pellegrino Rossi, in zona Affori, continua a essere preda di ladri che tentano di fare la spesa gratis. Ma puntualmente vengono fermati. È accaduto anche ieri, 2 marzo, intorno alle 12.30. Un uomo di 25 anni, originario del Marocco, è stato notato per il fare sospetto dagli addetti del negozio che hanno allertato le forze dell’ordine.

Quando gli agenti di polizia sono arrivati sul posto, il ladro stava tentando di fuggire oltrepassando le casse. Placcato dai poliziotti, il giovane aveva nello zaino un ricco bottino: merce per un totale di 127 euro. Il 25enne è stato arrestato in attesa di udienza di convalida con rito direttissimo.

Solo un mese fa, a fine gennaio, era accaduto lo stesso. Un uomo di 26 anni si era introdotto nell’Esselunga di Affori e aveva riempito lo zaino di prodotti. Era stato bloccato dalla vigilanza e, nonostante avesse cercato di divincolarsi, era stato arrestato. E, ancora, a dicembre scorso: Un 27enne indiano aveva cercato di rubare 119 euro di alcolici all’Esselunga di via Pellegrino Rossi. In quel caso gli agenti intervenuti avevano rinvenuto addosso al ladro anche delle forbici e un martelletto frangivetro.