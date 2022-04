Va all'Esselunga, paga due bottiglie d'acqua e ruba sei paia di cuffie

È anche passato dalle casse. Peccato, però, che abbia pagato solo gli articoli decisamente più economici. Un uomo di 40 anni, un cittadino marocchino con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare sei confezioni di cuffie per cellulari nell'Esselunga di via Palizzi.

Verso le 13.30, stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 40enne è entrato nel super e dopo un rapido giro tra le corsie si è diretto verso le casse. Una volta lì, ha pagato due bottigliette d'acqua ed è uscito, venendo però bloccato dal vigilante. L'addetto alla sicurezza lo aveva infatti visto nascondere sotto la felpa le cuffie e, messo alle strette, il 40enne si è subito arreso senza reagire.

Poco prima in un'altra Esselunga, quella di viale Suzzani, era stato arrestato un altro ladro. In manette, verso le 10, era finito un 25enne che aveva rubato due bottiglie di gin ed era poi scappato proprio mentre fuori dal locale passava un poliziotto libero dal servizio.