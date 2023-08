L'uomo che evade per andare a rubare 11 bottiglie di alcolici all'Esselunga

Doveva essere ai domiciliari. Era in un supermercato a rubare. Un uomo di 24 anni, cittadino senegalese, è stato arrestato domenica pomeriggio con le accuse di furto aggravato ed evasione dopo essere stato fermato all'Esselunga di via Ripamonti con undici bottiglie di alcoli non pagate.

A bloccarlo, verso le 19, è stato l'addetto alla sicurezza del super, che lo ha notato mentre si aggirava tra le corsie e lo ha fermato al momento di uscire. In uno zaino i carabinieri hanno poi trovato il bottino, per un valore di 220 euro.

Dopo averlo identificato, i militari hanno anche scoperto che il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari in un'abitazione in zona Corvetto per vecchie condanne per reati contro il patrimonio. Per lui sono quindi scattate le manette.