Fanno la spesa gratis all'Esselunga e picchiano il vigilantes

Hanno fatto la spesa all'Esselunga di via Lorenteggio, quando sono arrivati in cassa hanno tirato dritto e picchiato il vigilantes che ha tentato di fermarli. È successo nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio ma i carabinieri hanno individuato i presunti responsabili: si tratta di tre uomini e due donne, tutti rom tra i 19 e i 43 anni. Per loro è scattata una denuncia in stato di irreperibilità per rapina impropria in concorso. Il fatto è stato reso noto da via della Moscova attraverso un comunicato.

A far scattare l'allarme era stato il personale del supermercato che ha chiamato il 112, ma quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati sul posto i 5 si erano già allontanati. Sulla base delle testimonianze raccolte e delle immagini registrate dalle telecamere i detective sono arrivati a individuare i presunti responsabili nella mattinata di venerdì 27 gennaio. Si tratta di tre uomini di 20,24, 43 e due donne di 19 e 27, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine.

Immagini e testimonianze, ma non solo. Due componenti del presunto quintetto (il 24enne e il 20enne) erano stati controllati poco prima della rapina da una pattuglia dei carabinieri; "I restanti tre, essendo legati ai due da vincoli famigliari, sono stati successivamente identificati attraverso la comparazione delle immagini acquisite", hanno precisato da via Moscova.