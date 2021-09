L'uomo che ruba 700 euro di spesa all'Esselunga (compresi i cosmetici)

In manette un 40enne, fermato dal vigilante del supermercato

/ Via Lorenteggio

Voleva fare la spesa, ma a modo suo. Un uomo di 40 anni, cittadino marocchino con precedenti specifici in Italia, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di "comprare" 700 euro di merce all'Esselunga di via Lorenteggio.

Verso le 12, il cliente è entrato nel supermercato e ha cominciato a girare per le corsie, per poi avviarsi all'uscita chiaramente senza passare dalle casse. Quando il vigilante lo ha fermato, dopo aver notato i suoi atteggiamenti sospetti, lo ha trovato con alimentari e cosmetici dal valore di 700 euro. Così, per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato.

A fine marzo la stessa sorte era toccata a un 62enne, anche lui bloccato nell'Esselunga di via Lorenteggio. L'uomo aveva fatto ancora meglio del 40enne: dopo aver riempito il suo carrello, infatti, aveva cercato di allontanarsi sperando di non dare nell'occhio. La missione, chiaramente, era fallita.