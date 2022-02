Fa la spesa gratis all'Esselunga e viene arrestato

È entrato nel supermarket poco dopo l'apertura, ha cercato di fare la spesa gratis ma è uscito con le manette ai polsi. Un 29enne egiziano è stato arrestato all'Esselunga di via Lorenteggio a Milano con l'accusa di rapina impropria nella mattinata di martedì 1° febbraio.

Tutto è accaduto poco dopo le 8:30, come riferito dagli agenti della questura. Il giovane è entrato nel supermercato, ha arraffato diversi prodotti dagli scaffali e si è presentato all'uscita senza passare delle casse.

I vigilantes hanno tentato di fermarlo ma lui ha risposto prendendoli a calci e pugni. Non è servito a nulla: è stato immobilizzato fino all'arrivo di una volante di via Fatebenefratelli e per lui sono scattate le manette.