Da Milano alla Brianza per fare la spesa gratis all'Esselunga

Prima ha riempito il carrello all'inverosimile, poi ha superato la linea delle casse dell'Esselunga senza pagare. E per lei, 24enne incinta già nota alle forze dell'ordine, è scattata una denuncia per tentato furto. È successo nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre a Paina di Giussano (Monza e Brianza), nei guai una milanese. Il fatto è stato reso noto dai carabinieri brianzoli.

Tutto è iniziato quando un addetto alla sicurezza ha notato la donna mentre spingeva il carrello verso le porte scorrevoli dell'uscita e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Carate Brianza che hanno bloccato la donna e l'hanno accompagnata in caserma. Durante gli accertamenti è emerso che la giovane, una 24enne di origini rumene ma da tempo residente a Milano nella nota zona di piazza Selinunte, era incinta al 6° mese. Per lei è scattata una denuncia.

Tutti io prodotti trovati nel carrello (del valore di circa mille euro) sono stati restituiti al supermercato; si tratta di grosse quantità di prodotti da bagno (shampoo, bagnoschiuma, lamette da barba etc.) e dolci Kinder, tutti della stessa tipologia. Tutti prodotti che, secondo i militari, sarebbero stati prelevati "verosimilmente per la successiva vendita in nero".