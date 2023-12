Paga due euro di the all'Esselunga ma cerca di rubare 167 euro di rum

Prima ha afferrato sei bottiglie di rum Havana 7 e se le è nascoste sotto al maglione, successivamente ha preso una confezione di the da due euro e si è presentato alla cassa per pagarla. E per lui sono scattate le manette. Un indiano di 27 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato dopo aver cercato di rubare all'Esselunga di viale Giovanni Suzzani a Milano nella tarda mattinata di lunedì 18 dicembre.

Tutto è successo intorno alle 12, come riferito da via Fatebenefratelli. L'uomo è stato notato dall'addetto alla sicurezza che lo ha bloccato e chiamato il 112; sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che lo hanno arrestato.

Durante la perquisizione sono state trovate le sette bottiglie di rum (del valore di 167 euro) che sono state recuperate e restituite al supermercato.