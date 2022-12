Va all'Esselunga per fare la spesa "gratis" di Natale: gamberi, tonno e calamari

Ha cercato di fare la spesa "gratis" all'Esselunga in vista del Cenone di Natale, ma gli è andata male ed è stato arrestato. Protagonista un uomo di 55 anni con alcuni precedenti che, giovedì pomeriggio, si è recato nel supermercato di via Cena e, aggirandosi tra gli scaffali, si è infilato nelle tasche del giubbotto vari prodotti "specifici" per festeggiare.

L'uomo ha nascosto nel giubbotto tre sacchetti di calamari freschi, due confezioni di gambero e due lattine di tonno, ma anche una confezione di assorbenti e uno spazzolino elettrico, per un valore complessivo di 216 euro. Poi ha preso una bottiglia d'acqua e si è messo in coda, in cassa, per pagarla.

L'addetto alla sicurezza si era già insospettito di lui e, all'uscita, l'ha bloccato, gli ha scoperto tutta la merce non pagata e ha avvertito la polizia, che si è recata sul posto e lo ha arrestato per tentato furto.