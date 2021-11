Il ladro "fedelissimo" dell'Esselunga: arrestato 9 volte in 11 mesi

E sono nove. Un uomo di 55 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato nell'Esselunga di via Legnone.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il cliente è entrato nel supermercato e si è subito diretto verso la corsia con gli alcolici, da dove ha rubato bottiglie per 200 euro. Conclusa la spesa, l'uomo si è diretto verso le casse, dove però è stato bloccato dal vigilante e poi ammanettato.

Una volta identificato il 55enne, i poliziotti hanno scoperto che era già stato colpito da un provvedimento di divieto di ritorno a Milano a gennaio del 2021 e da un divieto di dimora in città a ottobre. Ma non solo. Perché da inizio anno a mercoledì, l'uomo è stato arrestato ben otto volte sempre per furti o tentati furti all'interno delle Esselunga di Milano.