La "banda dell'Esselunga": le 4 donne prese dopo il furto nel supermercato

In quattro per fare la spesa. Ma a modo loro. Quattro donne - una 73enne, una 53enne, una 27enne e una 25enne, tutte cittadine romene e tutte con precedenti - sono state arrestate mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo un blitz nell'Esselunga di via Morgantini.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il gruppetto si è presentato verso le 13.30 nel supermercato iniziando a girare tra le corsie con fare sospetto. La loro presenza non è sfuggita all'addetto alla sicurezza, che ha continuato a tenere d'occhio le quattro fino a quando si sono dirette verso l'uscita senza passare dalle casse.

Fermate e perquisite, le donne sono state trovate in possesso di merce per un valore di 300 euro, con tutti gli articoli danneggiati e per questo non più vendibili. Le presunte ladre, che in passato hanno avuto guai con la giustizia per casi praticamente identici, sono quindi state bloccate e poi portate via dalla polizia.