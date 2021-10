Mamma e figlia fanno 500 euro di spesa gratis all'Esselunga

All'uscita senza passare dalle casse. Due donne - una 47enne e una 17enne, mamma e figlia - sono finite nei guai lunedì pomeriggio dopo un tentato furto all'Esselunga di via Pellegrino Rossi, in zona Affori.

Stando a quanto ricostruito, le due si sono presentate verso le 18.40 nel supermercato e hanno iniziato a girare per le corsie. Al vigilante non è sfuggita la presenza delle due e quando hanno cercato di lasciare l'Esselunga, entrambe sono state fermate e controllate.

L'addetto alla sicurezza ha trovato la 47enne e la 17enne in possesso di 13 cartucce per stampati, di due rasoi, un reggiseno e alcune confezioni di formaggi, per un valore totale di 510 euro di merce. La "spesa" è stata restituita al locale, mentre la donna è stata dichiarato in arresto. La figlia, ancora minorenne, è stata indagata a piede libero. Entrambe rispondono dell'accusa di tentato furto in concorso.