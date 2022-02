I ladri che fanno scorta di cibo e vestiti all'Esselunga

Hanno preso cibo e vestiti, li hanno nascosti e hanno cercato di guadagnare l'uscita, ma sono stati notati dalla security, che li ha fermati. L'accaduto nel pomeriggio di venerdì 4 febbraio, verso le 17, all'Esselunga di viale Tibaldi, dove è intervenuta la polizia di Stato arrestando i due ladri.

In manette una donna di 22 anni e un uomo di 48, entrambi italiani e con precedenti. I due avevano preso generi alimentari e indumenti dagli scaffali e li avevano occultati in una borsa e sotto al giubbotto sperando di farla franca. I vigilantes invece li hanno fermati per un controllo e nel frattempo hanno allertato le forze dell'ordine.

All'arrivo degli agenti i due sono stati perquisiti e la ragazza è stata trovata in possesso di un coltellino. In totale avevano rubato circa 230 euro di merce. Per loro è scattato l'arresto per furto aggravato in concorso.