'Fanno mega spesa gratis' all'Esselunga ma vengono scoperte: arrestate due donne

Sono entrate al supermercato e hanno fatto una spesa di qualche centinaio di euro per poi passare dalle casse senza pagare. L'accaduto verso le 12:20 di sabato all'Esselunga di viale Vigliani, dove due donne sono state fermate e tratte in arresto dalla polizia di Stato.

Le ree, un'italiana di 18 anni e una romena di 50, sono entrate nel negozio e hanno asportato la merce dagli scaffali per poi nasconderla, cercando poi di uscire passando inosservate. Ma la vigilanza si è accorta del furto e le ha fermate subito dopo le casse.

Dopo la chiamata della sicurezza al 112, sul posto è accorsa una volante, che ha arrestato le due donne, entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio, per furto aggravato in concorso.