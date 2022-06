La famiglia che tenta di rubare dentro un furgone in sosta

Un'intera famiglia fermata per furto: aveva tentato di rubare all'interno di un furgone parcheggiato in strada a Milano. E' successo venerdì sera in via Giacomo Boni, zona via Washington, verso le undici e mezza.

I poliziotti, transitando da quelle parti con la volante, hanno sentito un allarme proveniente dal furgone e hanno notato due persone mentre uscivano dal portellone e salivano in fretta a bordo di un'auto in sosta di fianco al mezzo, poi partita a tutta velocità. Gli agenti hanno seguito l'auto e l'hanno poi fermata. A bordo tre persone: padre italiano di origini romene di 39 anni, madre romena di 33 anni e figlio 17enne. I due adulti hanno precedenti per furto, mentre il figlio è incensurato.

Sull'auto i poliziotti hanno trovato alcuni arnesi per lo scasso. Il portellone del furgone era rimasto aperto con la serratura spaccata. I due genitori sono stati quindi arrestati per tentato furto pluriaggravato in concorso. Il figlio risponde dello stesso reato, ma è stato solo indagato.