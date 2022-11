Il ragazzo trovato nella farmacia (chiusa) con banconote e monete negli slip

Presi con le mani nel sacco. Letteralmente. Due ragazzi di 18 anni, entrambi marocchini ed entrambi con precedenti, sono stati arrestati all'alba di martedì a Milano con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi mentre rubavano all'interno di una farmacia di via Arsia.

A bloccarli, poco dopo le 6, sono stati i carabinieri del Radiomobile, allertati da una passante che aveva notato i due mentre forzavano la saracinesca del negozio, in quel momento chiaramente chiuso. Al loro arrivo sul posto, i militari hanno trovato uno dei due all'esterno, a fare da palo, mentre il complice è stato fermato ancora all'interno del locale.

È bastata una rapida perquisizione per scoprire che il 18enne aveva nascosto, all'interno degli slip, 254 euro in banconote e monete appena rubate dalla cassa. I carabinieri gli hanno anche trovato addosso un cellulare risultato rubato lunedì a Treviglio, motivo per cui lei è stato anche indagato per ricettazione.