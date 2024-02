Il 16enne incastrato dalle telecamere di una farmacia dopo un furto

Mezzanotte tra domenica e lunedì. La farmacia Olmi di via delle Betulle, nel quartiere Olmi, è chiusa ma lui forza la saracinesca. Con l'aiuto di un complice, entra all'interno del locale è ruba il fondo cassa di circa 300 euro. Poi scappa ma l'allarme e le immagini delle telecamere lo tradiscono. Così, due ore dopo, i poliziotti delle volanti lo rintracciano nei pressi del Centro diagnostico italiano in via Saint Bon.

Protagonista è un ragazzino di appena 16 anni. Al giovanissimo, un marocchino, non è bastato il tentativo in extremis di nascondersi dagli agenti di polizia, che avevano visionato il video del furto commesso due ore prima. Dopo averlo riconosciuto, i poliziotti lo hanno fermato e arrestato con l'accusa di furto.