Il ladro che va a rubare di notte in farmacia e prende un deodorante, un rossetto e dei cerotti

Preso con le mani nel sacco, letteralmente. Un uomo di 25 anni, un cittadino algerino con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo essersi introdotto in una farmacia per rubare.

Il 'raid' del 25enne è avvenuto poco dopo l'una nel negozio al civico 6 di via Livigno, la "Farmacia LLoyds". Stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, il ladro ha danneggiato la saracinesca del locale per poi forzare la porta d'ingresso ed entrare.

Al momento di uscire, dopo che è scattato l'antifurto, ha trovato davanti a sé una Volante della polizia che lo ha immediatamente bloccato, trovandolo in possesso di un deodorante, un rossetto e un pacco di cerotti, probabilmente il bottino - misero - che era riuscito a raccogliere prima che suonasse l'allarme.

Il 25enne, che in passato aveva già rubato in altre farmacie, è stato quindi dichiarato in arresto e il materiale è stato restituito al titolare, che poco dopo è arrivato sul posto.