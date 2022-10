Bloccato nel traffico con la Ferrari: uomo scippato dell'orologio Bulgari edizione limitata

Lo scippo e la fuga. Con l'aiuto del traffico. Altro colpo a segno a Milano, dove martedì due rapinatori sono riusciti a scappare con un orologio di lusso come bottino. A finire nel mirino dei malviventi è stato un italiano 38enne - un consulente aziendale residente in città - che viaggiava su una Ferrari F164 Portofino.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, verso le 18.30 l'uomo si trovava incolonnato tra le auto sul cavalcavia Pirelli, il ponte tra via De Marchi e via Breda che sovrasta i binari in zona Greco Pirelli. Improvvisamente, alla sua macchina si sarebbe avvicinato uno scippatore con un casco integrale in testa che gli avrebbe afferrato il polso sinistro - la vittima aveva il braccio fuori dal finestrino - per poi strappargli un Bulgari Roma edizione limitata dal valore di oltre 20mila euro. Il bandito sarebbe quindi salito a bordo di uno scooter guidato da un complice e insieme hanno fatto perdere le proprie tracce. Il 38enne, invece, non ha potuto far altro che allertare la polizia e denunciare l'accaduto.

Ventiquattro ore prima, alle 16.30 di lunedì, un colpo praticamente identico era avvenuto in viale Umbria, dove un 42enne svizzero era stato scippato del suo Audemars Piguet da 35mila euro dopo che un uomo in motorino aveva "toccato" lo specchietto della sua Audi. Anche in quel caso i malviventi erano in due ed erano fuggiti con uno scooter. Non è escluso - data la vicinanza temporale tra i blitz e il modus operandi - che la mano dietro ai due raid sia la stessa, presumibilmente quella di rapinatori trasfertisti, che sono soliti agire con questo copione.