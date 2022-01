Fingono investimento per derubare un automobilista

Si è buttato sul cofano di un'auto quasi ferma, fingendo un investimento, a scopo di furto insieme ai suoi due complici. E' successo a Milano nella zona della Stazione Centrale, all'incrocio tra via Scarlatti e via Settembrini, nella serata di venerdì 28 gennaio 2022. L'intervento della polizia locale ha permesso di bloccare i tre malviventi.

Quando il conducente dell'auto, un venticinquenne, è sceso dall'auto per verificare le condizioni del presunto investito, i tre gli hanno intimato di risarcire il danno. Il ragazzo ha estratto il portafogli, loro hanno sfilato 250 euro e si sono allontanati. Ma i passanti, che avevano visto tutta la scena, hanno avvertito una pattuglia della polizia locale che si trovava nei pressi della stazione.

I vigili hanno in breve bloccato i tre ladri, tutti di origine nordafricana, senza documenti ma in possesso del denaro, restituito alla vittima. I tre sono stati arrestati per furto con destrezza e avranno il processo per direttissima.