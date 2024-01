Chiodi in strada e auto di traverso: assalto alla ditta, commando in fuga col bottino

L'assalto nel buio. Poi la fuga col bottino. Colpo grosso lunedì sera a Fornovo San Giovanni, nella Bergamasca, dove un commando ha svaligiato un'azienda di via delle Industrie che si occupa di produzione di cosmetici, già finita nel mirino un mese fa, quando però i ladri avevano fallito.

Quando è scattato l'allarme, i carabinieri arrivati sul posto hanno trovato dei chiodi a tre punte lasciati sull'asfalto oltre che quattro macchine - tutte Alfa Romeo Giulietta - abbandonate in strada di traverso insieme a dei cassonetti dei rifiuti proprio per rallentare l'intervento delle forze dell'ordine.

Gli investigatori hanno poi ricostruito che i ladri hanno sfondato il cancello e il portone del capannone con un furgone lasciato lì. Il bottino, tutto materiale cosmetico, è ancora da quantificare ma il sospetto è che il valore sia ingente. I malviventi, una decina almeno, per ora hanno fatto perdere le proprie tracce.

Alcuni particolari del raid - il mezzo usato come ariete e l'uso di chiodi e Alfa rubate - riporta alla mente dei colpi avvenuti nel Milanese. A novembre 2023 era toccato a una ditta di Settala da cui erano spariti 14 bancali di materiale tecnologico per un valore di oltre un milione di euro. A giugno precedente, invece, un blitz in un'azienda di Cambiago era terminato con una guardia giurata che aveva sorpreso la banda e l'aveva messa in fuga esplodendo nove colpi di pistola. Anche in quelle occasioni, e non solo, il commando aveva usato proprio chiodi a tre punte e Giulietta rubate.