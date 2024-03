Maxi furto da Game stop: rubati giochi e console, bottino da 60mila euro

Il blitz dalla porta laterale. Poi la fuga col bottino. Maxi colpo nel weekend nello store Game stop nel Bicocca village di via Chiese. L’allarme è scattato verso le 11.30 di domenica mattina, quando una delle commesse è andata ad aprire il negozio e lo ha trovato completamente a soqquadro.

Gli agenti del commissariato Greco Turro hanno poi accertato che durante la notte i ladri avevano forzato un ingresso laterale e si erano introdotti nel locale. Ingente il bottino: i malviventi hanno portato via giochi e console per un valore di oltre 60mila euro. Ma non solo. Perché dallo store sono sparite anche le divise dei commessi.

Una mano per i poliziotti potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza di Game stop che potrebbero aver ripreso il raid e qualche elemento utile per identificare chi è entrato in azione.