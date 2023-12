Fuori in 5 minuti: l'ultimo colpo della banda da un milione

Un ragazzo in tuta, guanti e scarpe nere, piumino smanicato, scavalca e preme un tasto accanto al cancello. Un suv arriva in retromarcia, si schianta volontariamente contro quello stesso cancello e lo sfonda. Fa lo stesso con la saracinesca, con lo stesso risultato. Crea un varco per il commando. Tutti si muovono con una velocità incredibile. Sembrano sapere in che punto colpire, sembra che vadano a botta sicura. In meno di cinque minuti riempiono il cassone di un furgone bianco e vanno via. Perché alla "banda del milione" servono un centinaio di secondi per sfondare, arraffare e sparire. Il copione dell'ultimo colpo - la notte del 19 dicembre scorso alla Geo Logistik di Stiatico di San Giorgio di Piano, nel Bolognese - è terminato però con un finale a sorpresa.

Perché i tre uomini della banda che hanno portato a casa il "tesoro" hanno trovato i carabinieri sotto casa ad aspettarli, a Pero. Le manette sono scattate per il 42enne moldavo Sergiu Vatav, per il 41enne suo connazionale Roman Melnic e per il 30enne ucraino Vladislav Penteleichuk, che quella notte avrebbe raggiunto Bologna a bordo di un furgone Citroen "pulito" - lo stesso su cui sono poi tornati nel Milanese - così da garantire al gruppo un mezzo per "riparare" a casa.

I carabinieri della seconda sezione del nucleo investigativo di via della Moscova gli stavano dando la caccia ormai da mesi. Con l'aiuto della polizia moldava - che ha seguito passo dopo passo l'indagine -, gli investigatori hanno pian piano stretto il cerchio attorno al commando dopo aver iniziato a lavorare su alcune bande protagoniste di colpi tutti molto simili fra loro in capannoni di aziende logistiche. Così, quando lunedì sera in sette sono partiti alla volta dell'Emilia i militari non li hanno persi mai di vista. E al momento giusto, e "sicuro", li hanno bloccati.

Video | Il colpo da un milione a Bologna

I due moldavi e l'ucraino sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di furto aggravato dopo essere stati trovati in possesso del bottino: più di duecento scatoloni pieni di Airpods e altri 20 di cuffie Harman Kardon. I carabinieri hanno fatto anche di più, in realtà. Contemporaneamente al "fermo" dei tre, i militari hanno seguito il resto dei sospettati fino a Legnano, dove sono stati trovati altri quattro presunti componenti del commando, arrivati lì a bordo di un'auto con targa francese. Su ordine della procura di Busto Arsizio, competente per territorio, due moldavi di 31 e 32 anni e un romeno 53enne sono però stati indagati a piede libero - qualcuno avrebbe già lasciato l'Italia -, mentre il 43enne moldavo Vitalie Vatavu è stato invece arrestato ma perché destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere per altri furti. Sempre in capannoni di aziende di logistica.

E a confermare che poche ore prima fosse nella Geo Logistik - tra l'altro già ripulita nel giugno precedente - è stato indirettamente proprio lui. Quando gli investigatori lo hanno fermato, nascosto in un sottoscala di un palazzo, aveva infatti la testa fasciata, evidentemente ferita. Un dettaglio non da poco, perché nella furia e nella foga gli uomini della banda avevano investito uno di loro entrando con il furgone in retromarcia nel capannone da ripulire. L'investito, evidentemente, era proprio Vatavu.

Prima del raid gli arrestati e i complici indagati avrebbero rubato in pochi minuti 4 Toyota - tutte nello stesso paesino da poco più di 13mila abitanti - per poi abbandonarle in strada così da ritardare l'intervento delle forze dell'ordine. Ma purtroppo per loro, questa volta le forze dell'ordine erano già lì. Le capacità criminali del gruppo e le indagini degli uomini dell'antirapine dei carabinieri lasciano pensare che quello di Bologna non sia l'unico colpo che porta la firma dei sette. Anzi. Il gruppo appare strutturato, organizzato e attento a tutto, tanto che pare usassero soltanto Whatsapp e Telegram per parlare, ma attraverso un telefono senza scheda collegato a un altro usato come hotspot.

Nell'ultimo paio di anni - e potrebbe non essere un caso - sono almeno una decina i raid tra Milano e hinterland che hanno numerosi punti in comune: dagli obiettivi scelti alle modalità di esecuzione, passando per i bottini sempre a sei zeri fino alle macchine rubate in fase preparatoria, praticamente sempre Toyota. Una sorta di firma, forse, della "banda da un milione".