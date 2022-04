Ruba due bottiglie di gin, ma davanti a lui passa un agente fuori servizio

Sbagliato il posto, sbagliato il momento. Un ragazzo di 25 anni, un cittadino dello Sri Lanka con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato lunedì mattina a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di mettere a segno un furto nell'Esselunga di viale Suzzani.

Verso le 10 del giorno di Pasquetta, stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 25enne è entrato nel locale fingendosi un normale cliente e si è subito spostato nella corsia con i super alcolici. Dopo aver preso due bottiglie di gin, l'uomo si è diretto verso l'uscita senza passare dalle casse ed è stato bloccato dall'addetto alla sicurezza.

Nel tentativo di fuggire, il giovane ha aggredito il vigilante ed è riuscito a uscire dal super, con la guardia sulle sue tracce. Ma non solo. Perché durante la fuga, il ladro ha incrociato un poliziotto libero dal servizio, che ha subito capito cosa stava accadendo e che ha cominciato a inseguirlo. Alla fine, il 25enne è stato bloccato in via Baldacci e poi dichiarato in arresto.