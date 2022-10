Furto ai tavoli del locale di Davide Lacerenza, i clienti fermano i due ladri

Il furto e le manette, nel giro di pochi secondi. Due ragazzi - un 24enne algerino e un 28enne marocchino, entrambi irregolari - sono stati arrestati lunedì sera a Milano con l'accusa di furto con destrezza dopo aver derubato una 44enne insieme a un terzo complice, riuscito a fuggire.

Stando a quanto riferito dalla polizia, il blitz dei tre è scattato verso le 21 in via Napo Torriani, davanti alla "Gintoneria", il locale di Davide Lacerenza, l'imprenditore molto noto sui social e in città proprio per i video girati all'interno del suo bar.

La vittima, sempre secondo le ricostruzioni della questura, era seduta ai tavoli esterni quando i ladri hanno afferrato la sua borsa e sono scappati. Per il 24enne e il 28enne, però, la corsa è durata molto poco perché sono stati gli altri clienti del locale a intervenire riuscendo a bloccarli. I due sono poi stati dichiarati in arresto dagli agenti delle volanti. Il terzo è invece riuscito a far perdere le proprie tracce.