"Bruciano" il passaggio a livello, l'inseguimento e lo schianto. Avevano rubato gioielli a un'anziana

Una pattuglia della polizia locale ha intimato l'alt a un'auto che aveva appena attraversato un passaggio a livello nonostante il semaforo rosso e le sbarre in fase di chiusura. Ma l'automobilista, anziché fermarsi, ha accelerato e ne è nato un inseguimento. È successo a Paderno Dugnano nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio in via Coti Zelati. Durante l'inseguimento (lungo via Monte Sabotino, fino all'incrocio con via Meda) l'autovettura, a causa della forte velocità, è andata a schiantarsi contro un altro veicolo.

Dall'auto sono quindi usciti 3 uomini, che hanno cercato di proseguire la fuga a piedi in via Meda. Due di loro sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre il terzo è stato bloccato. Sul posto sono sopraggiunti in ausilio i carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano. Dalle verifiche si è capito che le targhe visibili erano state applicate sopra a quelle originali, diverse, con del nastro adesivo. Dentro la vettura c'erano vari attrezzi da scasso, un'altra targa clonata, tre radiotrasmittenti sintonizzate su frequenze delle forze dell'ordine, mascherine, un berretto col simbolo della polizia locale, un tesserino con la scritta "tecnico acquedotto" e un adesivo con la scritta "carabinieri".

Gioielli e soldi rubati

Non solo: dentro l'auto c'erano anche 2mila euro in contanti e vari gioielli d'oro, che poi sono risultati essere il provento di un furto ai danni di una anziana di 83 anni: questa ha riferito che, mezz'ora prima, un uomo si era recato a casa sua qualificandosi come tecnico dell'acquedotto e pretendendo di fare dei controlli in casa le aveva rubato il denaro e i gioielli.

L'uomo è stato fermato e portato nel carcere di Monza, mentre l'auto è stata sequestrata.