Denuncia un furto da 700mila euro a Milano, ma poi ritrova i gioielli in casa: "Scusate"

Nessun furto, ma soltanto tanta sbadataggine. La donna di 77 anni che domenica pomeriggio aveva allertato i carabinieri denunciando che dalla sua stanza d'albergo in centro a Milano erano spariti gioielli per 700mila euro ha in realtà ritrovato tutto. I preziosi, ha fatto sapere lei stessa ai militari, erano in realtà in una sua residenza in Grecia. E quindi, evidentemente, non erano mai neanche arrivati sotto la Madonnina.

La signora, una facoltosa imprenditrice residente a Montecarlo, aveva anche controllato se la trousse con bracciali, orecchini e collane si trovasse nella sua abitazione monegasca ma una volta accertato che non era lì, era tornata in hotel, alle spalle di via Manzoni nel Quadrilatero della Moda, e insieme al personale aveva chiamato le forze dell'ordine per presentare la denuncia.

Nelle scorse ore, però, lei stessa ha nuovamente telefonato ai militari, scusandosi e dicendo di aver ritrovato i preziosi in un'altra abitazione, in Grecia.