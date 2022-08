La vicina gli chiede un aiuto in casa e lui le ruba i gioielli

Anziana e invalida al 100 per cento, ha chiamato il vicino di casa per farsi aiutare a riparare la tenda della camera da letto, così da potersi riparare dal sole. Peccato che il vicino ne abbia approfittato per rubarle gioielli e assegni. Ora l'uomo è stato denunciato dai carabinieri e il maltolto restituito.

E' successo a Seregno, in Brianza. La vittima è una donna di 79 anni. Secondo il racconto di MonzaToday, la moglie dell'uomo avrebbe anche cercato di convincere la 79enne a non farsi aiutare dal proprio marito, lasciando intendere che non fosse un "tipo raccomandabile". Ma la donna aveva urgente bisogno di quel lavoretto e quindi ha voluto fidarsi.

L'uomo, un 62enne, ha risolto il problema della tenda ma, nel frattempo, è riuscito anche a spostare il materasso della camera da letto e a rubare un sacchetto con, dentro, i gioielli di una vita e due libretti di assegni. Quando l'anziana se n'è accorta, con l'aiuto della nipote ha presentato una denuncia ai carabinieri. Questi hanno perquisito la casa del vicino, senza trovare nulla a parte un foglietto con l'intestazione di un 'Compro Oro' della zona. Sono andati nel negozio e hanno trovato la refurtiva, in parte restituita all'anziana.

Il vicino è stato quindi denunciato alla magistratura per furto aggravato.