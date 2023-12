Spaccata nella gioielleria in centro: banditi fuggiti con la cassaforte

Il colpo della Vigilia. Spaccata all'alba del 24 dicembre in una gioielleria del centro di Milano, finita nel mirino di alcuni banditi che sono riusciti a fuggire con una cassaforte con all'interno diversi orologi di lusso. Il raid è scattato poco dopo le 4 da "Watch & clock", negozio di Largo Settimio Severo - in pieno centro, dietro corso Magenta -, molto noto in città e particolarmente attivo sui social e su Youtube, dove vengono postati quasi quotidianamente video per promuovere i preziosi cronografi.

I malviventi, al momento rimasti ignoti, si sarebbero creati un varco d'ingresso spaccando la porta e hanno poi messo le mani sulla cassaforte. Il valore del bottino, che è ancora da quantificare con precisione, potrebbe aggirarsi attorno ai 3, 400mila euro.

Dopo l'allarme sul posto è intervenuta la polizia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso a caccia di tracce che possano rivelarsi utili per dare un nome e un volto ai ladri. Le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile e del commissariato Sempione.