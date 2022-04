Rubano sigarette e Gratta e Vinci in un bar

Hanno svaligiato nottetempo un bar, cercando di portare via il fondo cassa, oltre a pacchetti di sigarette e tagliandi del Gratta e Vinci. Ma la polizia è intervenuta bloccando uno dei due malviventi e recuperando gran parte del bottino.

E' successo alle quattro di mattina di martedì 26 aprile. Il bar preso di mira è in via Valtorta, zona Turro. I due ladri si sono introdotti nel locale infrangendo la porta-vetrina e hanno portato via 200 euro in contanti, un centinaio di pacchetti di sigarette e vari tagliandi del Gratta e Vinci.

Ricevuto l'allarme, una volante della polizia ha sorpreso uno dei ladri in via Prinetti, nella stessa zona: si tratta di un venezuelano di 46 anni, incensurato e irregolare in Italia. Aveva con sé quasi tutta la merce rubata, tranne alcuni tagliandi del Gratta e Vinci. E' stato arrestato, mentre al momento non v'è traccia del complice.