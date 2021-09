Milanese "ripulisce" la stanza di una turista in Liguria e scappa a Roma

Ha "svuotato" la camera d'albergo di una turista, a Sestri Levante, approfittando della sua assenza, ma è stato individuato dai carabinieri. Nel frattempo era stato arrestato a Roma per un altro reato. Protagonista un giovane di ventidue anni di origine cilena, che vive a Milano e ha alcuni precedenti.

Il colpo risale al 30 luglio, quando la turista (di origine svizzera), che alloggiava all'Hotel Helvetia di Sestri, si è recata alla stazione dei carabinieri per denunciare il furto di un orologio, contanti, oggetti elettronici e una cassaforte riposti in un armadio della sua stanza, per un valore complessivo di oltre venticinquemila euro. Il tutto mentre lei era fuori dall'albergo.

I carabinieri hanno avviato le indagini e identificato il ventiduenne. Questi, nel frattempo, aveva raggiunto Roma dove però era stato arrestato per un altro reato. Così, l'1 settembre, i militari liguri gli hanno notificato in carcere l'ulteriore misura cautelare.