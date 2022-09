Il ladro preso mentre "lava" il bottino presso i cambi valuta

Prima ha rubato, insieme a due complici, una borsa ad una donna che faceva colazione presso un albergo. Poi ha "ripulito" il denaro trovato nella borsa rivolgendosi a vari cambi valuta. Ma la polizia lo ha individuato attraverso il localizzatore Gps dell'auto a noleggio che aveva utilizzato. E' successo venerdì 9 settembre nell'arco di tutta la mattinata.

Il furto è stato perpetuato alle otto e mezza di mattina presso l'Hotel Belstay, situato all'interno di un'area di servizio della Tangenziale Ovest di Milano, all'altezza di Assago. Giunti sul posto, gli agenti della polizia stradale di Milano Ovest hanno visionato le telecamere di sorveglianza, notando tre individui (travisati con mascherine e cappellini) che avevano rubato la borsetta di una donna irachena, ospite dell'albergo, con dentro un'ingente somma di denaro in valuta straniera.

Le telecamere hanno rivelato che i tre erano poi saliti a bordo di una Fiat 500X, presa a noleggio. I poliziotti si sono messi subito alla ricerca dei ladri, individuando l'abitazione di uno di loro e 'seguendo' l'auto attraverso il Gps installato all'interno, capendo che i malviventi avevano un piano preciso: cambiare le banconote in dollari, attraverso i vari punti di cambio valuta presenti a Milano. Alle due e venti di pomeriggio gli agenti hanno bloccato la 500 in città, identificando l'uomo alla guida: si trattava di un 27enne italiano, di origini sudamericane, corrispondente a uno dei tre autori del furto stando alle immagini di sorveglianza. Aveva con sé circa 5mila euro non ancora cambiati in dollari e le ricevute dei cambi già effettuati.

A bordo dell'auto c'erano ancora il borsello, lo zaino e i cappellini utilizzati per effettuare il colpo. L'uomo è stato quindi arrestato per furto in concorso e autoriciclaggio.